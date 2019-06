Dal 15 al 22 giugno la Società “Alvi Trail Liguria A.S.D.”, affiliata UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e ITRA (International Trail Running Association), organizza per il terzo anno l’evento sportivo denominato Alvi Trail Liguria, gara internazionale di ultra trail running che, attraversando l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle Cinque Terre per ben 400 km in 8 tappe, si propone di promuovere in Italia, in Europa e nel mondo l’entroterra ligure e le sue principali peculiarità naturalistiche, storico-artistiche e culturali, enogastronomiche, di ristorazione e ricettività alberghiera.

Il progetto Alvi Trail Liguria 2019 sarà una corsa in montagna con partenza da Dolceacqua ed arrivo a Porto Venere (La Spezia); nell’arco di 8 giorni verrà coperto un dislivello positivo di 17.000 metri, attraverso gli ambienti ed i paesaggi sempre differenti ed affascinanti di 7 Parchi naturali regionali e 90 Comuni dell’entroterra.

La prima tappa si svolgerà lungo le Alpi Liguri sabato 15 giugno, con partenza da Dolceacqua in Val Nervia e arrivo a Mendatica in Valle Arroscia.

Info: www.alvitrail.com