Quest’estate tutti a danza dal direttore Ciro Venosa e magari, durante il tempo libero, tuffarsi nelle acque cristalline del Mar Ligure. Ebbene sì, il maestro Ciro ha disposto un trasloco da “sogno” per il quartier generale dell’Idsc (International Dance Summer Course), infatti la prossima edizione consumerà la sua seconda volta a Camporosso, dal 1 al 7 luglio, presso il centro PalaBigauda. Una settimana interamente improntata sugli aspetti fondamentali della buona danza, in cui verranno premiati i migliori allievi ballerini con borse di studio valide a svolgere importanti workshop in accademie oppure alla partecipazione in concorsi internazionali. Patrocinato dal Comune ospite, l’evento targato Gds Balletto di Genova, proporrà formazione, audizioni e creazioni di performances agli ordini di docenti, ma anche di coreografi italiani e non, che operano in accademie e teatri di tutto il mondo. Tre sezioni di stage ne caratterizzeranno la programmazione, under 14 (11/14 anni), over 14 (15 anni/over) e kids (7/11 anni) studieranno le seguenti discipline: Tecnica Classica – Floorbarre – Modern – Contemporaneo – Hip Hop – Laboratorio Coreografico. Nel territorio della Riviera dei Fiori si terranno, inoltre, due eventi internazionali, ovvero “Paint the Sound Contest Hip Hop” nella giornata di sabato 6 luglio, mentre la domenica successiva andrà in scena la “Rassegna Coreografica Idsc”, rivolta a scuole e centri di formazione. I professionisti incaricati, dal direttore artistico Ciro Venosa, a guidare i giovanissimi allievi in occasione di questa seconda edizione saranno: Alice Valentin, Joseph Tmim, Béla Foldi, Lorella Formica, Camillo Di Pompo, Jodi Goodman, Anna Amelio, Antonella Castagnino, Michela Carbone, Sabrina D’Aguanno, Chiara Borghini, Vincenzo Vitaglione, Livia Di Donato, Noemi Buteri, Mirko Lo Piccolo.

Correlati