Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Luca Pastorino , deputato di Liberi e Uguali, denuncia l’aumento dei pedaggi autostradali sulle tratte della Liguria. “Gli aumenti dall’1 luglio dei pedaggi nelle tratte gestite da Aspi in Liguria sono vergognosi – dice Pastorino – E’ una rete già attraversata da decine di chilometri di cantieri che ne fanno essenzialmente una strada a un’unica corsia, con code e rallentamenti sempre più frequenti. Dopo la tragedia del Morandi fare cassa con i cittadini che percorrono un’autostrada invasa da cantieri è allucinante e deprecabile”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)