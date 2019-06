Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nello scalo Vte di Genova Voltri 100 kg di cocaina provenienti dal Sudamerica e trasportati in un container dalla nave Msc Nuria con bandiera panamense sono stati sequestrati da Polizia e personale delle Dogane. Il container, adibito a cella frigo e contenente generi alimentari, era destinato a una società del milanese dove sono stati recuperati altri 2 kg di cocaina nascosti tra prodotti ittici congelati.

