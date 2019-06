Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il luogotenente Paolo Farchetti, da oggi è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Sanremo. Piemontese d’origine, 50 anni, laureato, presta servizio nella città di Sanremo dal 1993 dove ha dapprima ricoperto l’incarico investigativo di addetto al Nucleo Operativo del Comando Compagnia per poi approdare nel 2009 alla Stazione di Sanremo quale Comandante Interinale. Pluriencomiato per aver partecipato con successo ad innumerevoli operazioni anti droga nella Provincia di Imperia è ottimo conoscitore del territorio e gode di stima ed apprezzamento dei superiori gerarchici e delle principali Autorità locali. A lui l’onere e l’onore di condurre l’importante Reparto.

