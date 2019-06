In Valle Armea a Sanremo “The Mall Luxury Outlet” aprirà alle 10 di sabato 15 giugno. La strada di accesso è stata completata, come gli oltre 200 posti auto su due piani interrati. Venticinque marchi daranno il via all’attività del polo della moda in Riviera. Non ci saranno solo negozi, ma anche uno spazio foodlounge e quello per il “cibo leggero” con gelati e altro, un’area welcome dedicata al tax free, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

