Il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, è nuovamente ricoverato in ospedale a Imperia, per ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare definitivamente le origini dei malesseri comparsi già durante lo scorso mese di maggio. Il ricovero dovrebbe protrarsi per una decina di giorni. Le sue funzioni sono provvisoriamente esercitate dal vice Sindaco Sandro Fedozzi.

