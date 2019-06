Terzo arresto in due giorni effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Bordighera. Un 20enne, senegalese, nullafacente, è stato arrestato stanotte – in flagranza – dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bordighera, per furto aggravato. Il giovane si era poco prima introdotto, previa forzatura di una finestra, all’interno di un noto stabilimento balneare di Ospedaletti, riuscendo ad asportare – dopo aver messo a soqquadro l’intero locale – un cellulare. I Carabinieri, dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa – a seguito di specifica segnalazione al 112 – sono riusciti tempestivamente a rintracciare, nelle immediate vicinanze, l’autore del furto che nel frattempo si era nascosto all’interno di una siepe. Stamani l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione. Si tratta dunque del terzo arresto, in due giorni, operato dai Carabinieri della Compagnia di Bordighera per furto aggravato.

