Si è ufficialmente avviata, con il taglio del nastro da parte delle autorità, l’edizione 2019 della Festa di San Giovanni, che da 39 anni accompagna le estati imperiesi.

Alla presenza del Sindaco Claudio Scajola, del Prefetto Alberto Intini, del Questore Cesare Capocasa e delle autorità civili e militari della provincia di Imperia, il Presidente Marco Podestà ha dato il via ai festeggiamenti:

“Quest’anno è stato particolare, la 39esima edizione si svolge in una nuova location e ci auguriamo che potrà essere la stessa anche per i futuri eventi. Abbiamo accolto subito la proposta di invito dell’amministrazione di spostarci di 50 metri: riteniamo che questa nuova soluzione possa permettere alla città di dare un impulso allo sviluppo turistico e agli eventi. Attendevamo qualcosa del genere da anni, e devo dire che si è realizzato. Ringrazio il Sindaco, l’amministrazione, tutti gli uffici, tutti i dirigenti e le istituzioni che ci hanno supportato. Ciò ha dimostrato che Imperia è unita nell’aiutare chi fa volontariato mettendoci passione come noi: un grande applauso a tutti i soci del Comitato San Giovanni, che con uno sforzo immane stanno regalando tempo alla nostra città. Inaugurare per la prima volta questa location rappresenta anche per il Sindaco una sfida e siamo onorati dell’opportunità che ci ha dato. Buon Ineja 2019″.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it