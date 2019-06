In questo fine settimana anche la Lega imperiese darà il via alla campagna di tesseramento 2019. Sabato e domenica, infatti, chiunque voglia iscriversi al Partito potrà farlo in tantissime piazze della Provincia.

Le postazioni alle quali potersi recare per sottoscrivere la tessera del movimento sono le seguenti:

– Lega Imperia: sabato 15 e domenica 16, dalle 8.30 alle 13.00 a Imperia Oneglia in via San Giovanni;

– Lega Sanremo: sabato 15 dalle 15.30 alle 20, banchetto itinerante a Sanremo in via Matteotti;

– Lega Val Nervia – Val Verbone: sabato 15 dalle 9 alle 13, nel parcheggio antistante il supermercato “Maxisconto” di Camporosso in via Braie 297;

– Lega Ventimiglia: sabato 15 e domenica 16 dalle 9 alle 13, a Ventimiglia in via della Repubblica di fronte al Mercato Coperto;

