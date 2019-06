La Proprietà e la dirigenza della ASD Atletico Argentina ringraziano tutti coloro che hanno permesso lo sviluppo e la realizzazione del progetto di rinascita di una delle società più importanti nel panorama calcistico regionale.

I traguardi raggiunti nella stagione appena conclusa sono stati molti, e merito di questo va riconosciuto ai mister, agli atleti, agli accompagnatori, ai nostri tifosi e più in generale a tutti i nostri sostenitori, che hanno contribuito, mattone dopo mattone, a ricostruire qualcosa che purtroppo sembrava essere andato oramai perso.

Unico rammarico rimane la finale Play-off persa dalla nostra Prima Squadra, che dopo una lunga rincorsa al primo posto piena di successi, non è riuscita a cogliere la promozione diretta alla Prima Categoria.

Ringraziando tutti gli artefici di una stagione comunque per noi positiva, smaltita la delusione ed appreso l’insegnamento, ripartiremo nel prossimo campionato con ancora più forza e determinazione .

A testimonianza di questo, la nostra Prima Squadra, sta trattando per acquisire le prestazioni sportive di un intero staff di categoria superiore, capitanato da Mister Cristian Maiano, coadiuvato da Davide Dattanasio, dal Preparatore dei Portieri Pino Russo e dal Fisioterapista Puttilli Luca.

L’obbiettivo della società è quello di riportare, nel breve-medio periodo e attraverso la valorizzazione di un mix di giovani calciatori e di atleti più affermati, la nostra Prima Squadra nelle categorie che le sono sempre state famigliari, ristabilendo così le gerarchie societarie all’interno del panorama calcistico provinciale.

Novità importanti arrivano anche dal nostro settore giovanile, vero punto di forza nella costruzione della passata stagione e punto nevralgico del progetto ASD Atletico Argentina per la stagione 2019/20.

A conferma di questo vi anticipiamo che a breve verrà comunicata l’ufficialità dell’avvenuta affiliazione con una delle società professionistiche più importanti di Serie A e che, a partire dal giorno 17 c.m. inizieranno gli incontri con i mister, i genitori ed i ragazzi per la presentazione dello staff del settore giovanile per l’anno 2019/20.

Il Presidente del settore giovanile Alessandro Binello, il Vice-Presidente Luigi De Mare ed il Coordinatore Michele Guerriero vi aspettano allo Stadio E. Sclavi.

I primi a partecipare saranno i ragazzi della leva 2004, seguiti Martedì dalla Leva 2009/10 e Mercoledì dalla leva 2007.

A seguire verranno programmati gli incontri con le altre leve calcistiche.

Ringraziamo inoltre tutte le società calcistiche limitrofe per l’interessamento dimostrato nei confronti dei nostri allenatori del settore giovanile e per averli contattati direttamente in modo da poter recepire l’esperienza acquisita anche nell’anno trascorso presso L’ASD Atletico Argentina.

Anche se non ce ne era bisogno, è stata una ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto e che la strada giusta da percorre è quella intrapresa.

La ASD Atletico Argentina coglie infine l’occasione per esprimere gratitudine a Claudio Fiuzzi per il solco tracciato nell’ottica dell’affiliazione e per il lavoro svolto come Responsabile del Settore Giovanile, da un arrivederci a mister Luca Fiuzzi, che purtroppo non potrà più far parte della nostra squadra di allenatori in quanto calciatore tesserato con altra società, e porge i migliori auguri di buon lavoro al Segretario Ivano Napolitano per la sua scelta di una nuova avventura con la società Taggia Calcio.