L’Associazione Irene Brin di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera organizza venerdì 21 giugno alle 17, nella Chiesa Anglicana, un incontro dedicato ad Irene Brin. Un ricordo delle sue mille vite nel cinquantenario della sua scomparsa. Presentazione a cura di Vincent Torre, nipote di Irene Brin e presidente dell’omonima associazione. Sono previsti interventi di Leonilde Bartarelli, autrice del libro: “Irene. Liberamente ispirato alla vita di Irene Brin” e di Tommaso Mozzati, autore del libro: “Piccoli sogni di vestiti e d’amore” Scritti sul cinema: 1939-1946″. Tutti sono invitati a partecipare.

