L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di confermare la quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia e in collaborazione e col sostegno del Comune di Imperia, e di annunciare il terzo ospite della rassegna: dopo Alexia e The Niro, arriverà a Imperia lunedi 5 agosto il cantautore italo britannico Timothy Moore, in rotazione radiofonica in queste settimane sui principali network (Radio 105, Radio Capital, Radio Montecarlo, Radio RAI e molti altri).

Timothy Moore, artista italo-inglese, è stato iniziato alla musica sin dalla giovane età in una famiglia con una profonda cultura musicale classica. Polistrumentista, si innamora dell’Opera e, non a caso, scopre anche i Queen che tutt’ora ama. Debutta con il primo album solista dove compare anche la prestigiosa firma di Michele Tadini, docente al conservatorio di Lione nonché figlio d’arte del famoso pittore e scrittore Emilio Tadini. Timothy Moore arriva da anni di carriera indipendente come leader della band Mood (tour in 9 paesi con più di 200 concerti all’attivo tra cui lo storico FestiMad di Madrid e lo Youbloom Festival in Irlanda; instore tour nelle varie FNAC europee; indie Week in Canada). Il trio da lui formato, sotto contratto con Ventilador Music – Schubert Music, nasce a Barcellona (dove ha vissuto per 13 anni) e, oltre che front-man, è stato anche compositore e autore di tutte le canzoni.

A novembre 2018, c’è stato il suo debutto in Italia col singolo The Rain e esce ora worldwide il suo nuovo singolo 5 in the morning per OurTime records.

In attesa di svelare ulteriori dettagli sulla nuova edizione del Festival, Imperia Musicale conferma con piacere che anche quest’anno la manifestazione si articolerà in tre giornate, dal 5 al 7 agosto: le prime due saranno dedicate agli incontri musical-letterari e al Premio Imperia Musicale, che mette in palio, per il vincitore, l’apertura al grande concerto della terza serata e il cui regolamento sarà reso noto nelle prossime settimane, e si svolgeranno in Piazza San Giovanni.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2019

5-6-7 agosto 2019 | Imperia Oneglia