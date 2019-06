Davide Puma, artista di Sanremo, ha inviato una lettera aperta al Comune di Ventimiglia in relazione al progetto del sindaco Gaetano Scullino di realizzare un parcheggio nell’aiuola centrale di piazza San Ludovico, sfrattando” l’opera d’arte “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, inaugurata sul confine nel 2017. “Che la porta d’Italia non sia un parco d’auto, ma un messaggio alto per l’umanità. Quel luogo di frontiera per anni scenario di veri drammi umani non poteva essere meglio rappresentato che da un simbolo semplice ed evocativo” scrive Puma, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

