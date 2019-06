Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Piazza Venti Settembre a Ventimiglia subirà un intervento di riqualificazione lo dice il Sindaco Scullino. L’area,nelle intenzioni dell’amministrazione,verrà pedonalizzata una volta trovata una sistemazione ai mezzi di soccorso della Croce Verde che ha la sede proprio nella piazza. Verrà spostata l’isola ecologica,da tempo oggetto di proteste per la sua presenza nell’area, nei pressi dell ufficio postale in Piazza Battisti . La piazza dovrebbe diventare un area pedonale che possa essere vissuta anche alla sera, visita anche la presenza di locali nelle vicinanze.