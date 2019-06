Si è chiuso l’anno scolastico con la quarta edizione dello Spettacolo Musicale del Laboratorio di “Musica insieme” all’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia.

Grandissimo successo di pubblico, genitori, amici, nonché di tutti gli allievi dell’istituto accompagnati dai docenti e dagli Educatori professionali.

Si sono esibiti in bellissime performances musicali e canore Manuel Doria, Anna Basile, Valerio Rotella, Ciro Passante, Manuel Ambesi e tantissimi altri giovani, tutti sotto la direzione del Maestro Franco Cocco, coadiuvato dal Prof. Luigi Cocco e da Carmine Bono, che non ha mancato di regalare al pubblico una delle sue migliori esibizioni canore.

La Responsabile del Progetto Prof. Laura Delegati ha ricordato a tutti l’importanza della musica come parte fondamentale della nostra esistenza, “ … la musica guarisce, risana e consola, ha una grande funzione sociale: crea aggregazione perché è un qualcosa che fa star bene e come tale tutti vogliamo condividerla.”

La giornata evento si è conclusa con gli applausi calorosi ed i complimenti a tutto il team dei docenti dell’istituto Professori C. Ramò, S. Rebaudo, M. Palmero, M. Melchionda, A. Festa, D. Gagliostro,

D. Botta, G. Moraglia, Baiamonte, V. De Luca, D. Di Ruocco.

