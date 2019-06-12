STAGIONE 2019/2020 SETTORE GIOVANILE SANREMESE
DIRETTORE GENERALE: PINO FAVA
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO SETTORE GIOVANILE: ALEANDRO DAL MONTE
RESPONSABILE TECNICO SETTORE GIOVANILE: COCCOLUTO FABIO
JUNIORES NAZIONALE : PRUNECCHI MARCO- FALCONE MAURO
ALLIEVI REGIONALI 2003: BERRICA PASQUALE – VOLPI UGO
ALLIEVI FASCIA B 2004: TETI SIMONE – BREGLIANO SIMONE
GIOVANISSIMI REGIONALI 2005: BERTAZZON DINO – BRIZIO TIZIANO
GIOVANISSI 2006: BRANCATISANO GIOVANNI – RAMOINO MASSIMO
ESORDIENTI 2007: PERILLI MATTIA- VARESIO FABIO
ESORDIENTI 2008: COCCOLUTO FABIO – LA CAVA FRANCO
PULCINI 2009: ALBERTI DARIO – BERTEINA DAMIANO
PULCINI 2010: ENEIDE ALESSANDRO – BRIZIO TIZIANO
PULCINI 2011: FALCONE MAURO- VOLPI UGO
PREPARATORE ATLETICO SETTORE GOVANILE : TRUCCO PAOLO LAUREATO SCIENZE MOTORIE
ALLENATORE PORTIERI SETTORE GIOVANILE : PRATO STEFANO
AIUTO ALLENATORE PORTIERI QUALIFICATI CON CORSO FIGC: BOREA CRISTIAN E ANDREA SIFFREDI
SCUOLA CALCIO:
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO : ROSSI MATTIA
RESPONSABILE TECNICO : ALBERTI DARIO
RESPONSABILE ATTIVITA’ MOTORIA :FRANCO ALBERTO GAROFALO LAUREATO SCIENZE MOTORIE
ALLENATORI:RODIGARI TIZIANO –BRANCATISANO GIOVANNI – ZUNINO GIANPIERO – ROSSO NICOLAS
MASSAGGIATORE SETTORE GIOVANILE : FAZIO FILIPPO
SEGRETARIA SETTORE GIOVANILE : TAGLIAMENTO ORNELLA
MAGAZZINIERE: PIGLIACELLI FRANCESCO