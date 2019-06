provare ad essere protagonisti nelle scelte politiche, la nostra idea era ed è: “la città è di chi vive e non di chi l’amministra”

Dopo il successo elettorale che ci ha portato ad avere il dodici per cento del consenso da parte dei votanti nelle scorse elezioni comunali a Ventimiglia, non vogliamo deludere chi ci ha dato fiducia.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno continuare il nostro lavoro trasformandoci in una associazione che sarà di pungolo alla nuova amministrazione, per far sì che il programma elettorale, al quale abbiamo collaborato per la stesura e sottoscritto, sia rispettato e portato avanti.

La nuova associazione si chiamerà” I PARTICOLARI (Civica20) e non saremo una stampella dell’amministrazione ma osservatori imparziali sul rispetto del programma elettorale e propositivi per le esigenze della città.

Il nome dell’associazione “I PARTICOLARI” nasce proprio per quello che siamo: un dettaglio che completa l’opera o meglio una parte della totalità ma individuato e distinto. Questo vogliamo essere: non staccati alla nostra città ma parte integrante malgrado la nostra individualità.

L’associazione, nasce con i candidati consiglieri della lista civica Scullino Sindaco ma sarà aperta a tutti i cittadini coloro che vogliono essere parte attiva della città e controllori di quanto promesso nel programma elettorale.

Il coordinatore dell’associazione Mauro Merlenghi