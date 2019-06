Da lunedì 17 giugno la Piscina ‘Felice Cascione’ di Imperia rimarrà chiusa per interventi di restyling. All’interno dell’impianto verranno effettuati lavori volti all’efficientamento energetico dell’impianto con la sostituzione completa della copertura. La ‘Cascione’ rimarrà chiusa per tutta la bella stagione, così lo staff Rari coglie l’occasione per augurare a tutti una ‘Buona Estate’.

