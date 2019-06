DCon un provvedimento firmato oggi dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato di Protezione Civile per l’evento di fine ottobre, si apre la possibilità dell’assegnazione di contributi anche per i danni ai beni mobili registrati delle attività economiche interessate.

“Abbiamo chiesto ed ottenuto la possibilità di estendere i contributi anche a questa tipologia di danni, venendo incontro alle richieste specifiche di alcune categorie danneggiate dalla mareggiata di fine ottobre”, hanno dichiarato il Presidente Toti e l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “Con questo atto integriamo nell’assegnazione di contributi ad esempio tutti quei pescatori che hanno avuto le barche danneggiate o distrutte, strumento indispensabile per svolgere il proprio lavoro, o quei commercianti che si sono visti portare via i furgoni per le consegne”.