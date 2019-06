Sei treni diretti al giorno tra Milano e la Riviera, solo tre da Torino. Anche con i nuovi orari i collegamenti per l’estremo ponente ligure, continuano ad essere pochi. Gli ultimi treni diretti per Torino, lasciano Ventimiglia, in direzione Savona-Fossano o lungo la Valle Roja, alle 17,28 e alle 17,30. Per il rientro a Milano l’ultimo convoglio lascia Ventimiglia alle 17,57. La Regione Liguria ha stretto un accordo domenicale-festivo con la Lombardia: ora ci sono un Milano Garibaldi-Ventimiglia ed un Bergamo-Ventimiglia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

