Giovedì 13 giugno, il MAR di Ventimiglia collabora con l’Accademia di Nizza, ente statale francese preposto al coordinamento e funzionamento di tutte le scuole sia pubbliche sia private del Dipartimento della Costa Azzurra, all’organizzazione di una giornata transfrontaliera dal titolo: “La Riviera: lieu de passage dès l’Antiquité. La Via Iulia Augusta, trait d’union entre Rome et la Gaule” (la Riviera: luogo di pasaggio nell’antichità. La Via Iulia Augusta, unione tra Roma e la Gallia).

Rivolto innanzitutto agli insegnanti il programma vede una serie di visite a partire dalle 9 del mattino all’area archeologica di Nervia, alla chiesa di san Michele, nel centro storico di Ventimiglia Alta e al Museo e, nel pomeriggio, alcuni interventi nella Sala “Emilio Azaretti” del Forte dell’Annunziata, dedicati all’antica viabilità romana nella nostra regione e nella vicina Francia a cura di Daniela Gandolfi, responsabile del Museo e di Christine Didier responsabile archeologa della CARF di Nizza.