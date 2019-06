Una serata di festa per la fine della scuola si é trasformata in una lite,secondo i testimoni un agressione, tra due gruppi di studenti delle superiori della città di confine. All’origine della discussione forse uno sguardo di troppo inteso come sfida da una parte e ritenuto invece innocente dall’altra. Fatto sta che un gruppo in decisa superiorita numerica ha affrontato l’altro dalle parole ai fatti, spintoni e botte sulla spiaggia nei pressi del Resentello, bilancio tanto spavento per gli aggrediti e qualche livido mentre per gli agressori é scattata l’identificazione dei Carabinieri allertati dai genitori dei ragazzi aggrediti che nella foga del momento erano riusciti ad avvisare i propri congiunti. Ufficialmente al momento non risultano denunce.

