Sabato 15 giugno alle 17 al “Grand Hotel des Anglais” di Sanremo, salita Grande Albergo 134 (traversa di Corso Imperatrice) in collaborazione con il gruppo Anglo-Italiano di Sanremo, si terrà la presentazione del libro di Giovanni Giudici “Double destinies” (Destino doppio).

Giovanni Giudici è nato a Brescia, lavora in Italia e negli U.S.A. nell’ambito della comunicazione e dei nuovi mercati.

Il suo testo può essere considerato un libro di fantascienza, un viaggio nei labirinti del tempo alla scoperta di come lontani destini regolino le nostre vite. La conversazione sarà in inglese. Relatrice la signora June Gibson. Il libro si trova anche nella versione italiana. Al termine, per chi lo desidera, un “finger food” presso il bar dell’Hotel a euro 12,00. Ingresso libero.

