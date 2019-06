Le autolinee del Gruppo Stat faranno convergere su Sanremo i clienti di “The Mall” a Cannes, Nizza, Montecarlo e Genova. Si viaggia una volta al giorno da Cannes e Nizza, due volte per Montecarlo. Una volta giunti in via Armea, ci saranno le navette per il centro di Sanremo e viceversa. Il servizio sarà effettuato tutti i giorni con partenza ogni ora dalle 9.30 da piazza Colombo e fermata intermedia davanti alla stazione. Ultimo viaggio giornaliero intorno alle 20.15. Il costo dovrebbe essere di 3 euro per l’andata e di 4 per andata e ritorno, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

