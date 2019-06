Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Tutto come previsto ieri sera al Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare, il primo dopo la consultazione elettorale del 26 maggio che ha confermato Valerio Urso alla carica di Sindaco. Dopo il giuramento del Sindaco e l’attribuzione delle deleghe, ribadendo quanto comunicato nei giorni scorsi, sono state espletate le altre attività amministrative di rito. Il Sindaco ha confermato l’impegno di prendere atto dei risultati elettorali, aprendo sostanzialmente ad un contributo proattivo da parte della minoranza, nel recirpoco rispetto dei ruoli che la consultazione ha attribuito.

