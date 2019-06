Ieri in tarda serata a Imperia è stato richiesto con urgenza l’intervento di una pattuglia presso un centro di accoglienza per migranti per una lite occorsa tra gli ospiti del centro a seguito della quale una donna è rimasta ferita.

Portatisi sul posto, gli agenti hanno riportato i contendenti alla calma e prestato la prima assistenza alla donna sino all’arrivo dell’ambulanza.

La donna è stata ricoverata per lesioni con una prognosi di 10 giorni, mentre gli operatori di polizia hanno raccolto informazioni presso il centro di accoglienza per chiarire la dinamica dei fatti e individuare gli autori che saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.

