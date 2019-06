Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nairo Quintana asso colombiano del ciclismo vincitore di un Giro D’Italia e due volte secondo al Tour de France ha scelto Dolceacqua e le esperte mani del Dottor Andrea Zullo della Human Tecar per la fase defaticante della preparazione ai prossimi impegni agonistici in primis il Delfinato e dopo il Tour de France dove punta ad essere protagonista