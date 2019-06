Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’amministrazione di Bordighera comunica che oggi, 11 giugno 2019, è stato revocato il divieto di balneazione temporaneo del tratto di mare di 100 metri, di cui 50 metri a ponente e 50 metri a levante, in corrispondenza del sottopasso di via Palermo. Il divieto era stato reso necessario da lavori straordinari di disostruzione e riparazione sulla condotta fognaria prima del depuratore consortile.

