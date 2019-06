Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il bando è disponibile sul sito internet del Comune di Bordighera, nella sezione denominata Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti (https://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/), nonché nell’Albo Pretorio comunale informatico, ed è in visione presso l’ufficio Commercio – Demanio Marittimo nei consueti orari di apertura al pubblico.

La concessione avrà durata dal 1°- 3 luglio al 28 – 30 settembre 2019, per 90 giorni complessivi; in tale arco di tempo il servizio di noleggio dovrà essere disponibile tutti i giorni, compresi i festivi, nelle fasce orarie 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00.

E’ stato pubblicato il bando di selezione pubblica per la concessione di due aree demaniali marittime, da destinare all’esercizio di attività di noleggio di biciclette e risciò per la corrente stagione estiva.

