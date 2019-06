Ritorna “ALL: AGIRE LA LEGALITA’ ” il progetto formativo promosso dall’Alleanza delle Cooperative che in questi anni ha messo a confronto esperti, imprese, istituzioni sul tema della trasparenza e correttezza dei comportamenti che tutti i protagonisti pubblici e privati devono osservare.

Un percorso formativo regionale realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio Riviera di Liguria e della Camera di Commercio di Genova. E che quest’anno gode del patrocinio della Regione Liguria.

Il percorso formativo è aperto a funzionari pubblici, cooperatori, funzionari sindacali e associativi, liberi professionisti.

Un vero e proprio tour in tutte le province dove si affronteranno temi molto attuali: dalla vigilanza e regolamentazione del mondo cooperativo, al costo invisibile della corruzione, al ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ecco il dettaglio del programma ( scarica anche il pdf con tutti gli appuntamenti provincia per provincia)

Si parte da Genova ( 11 giugno) in via David Chiossone, 10 presso la sede della Fondazione Carige

Introduce:

Dott. Stefano Marastoni – Alleanza delle Cooperative Liguria

Interventi di

Pier Luigi Brunori – Revisore e Responsabile Vigilanza Legacoop Nazionale

“Agire la Legalità. Vigilanza e regolamentazione del mondo cooperativo”

Avv. Pierpaolo Curri Studio Centore Commercialisti e Avvocati che si soffermerà su “Organizzazione di impresa un’opportunità per le PMI . Uno sguardo alla riforma portata dal D.lgs. 12 gen. 2019 n.14”

Enrico Malagamba AGCI Liguria

Modera: Mattia Rossi – Presidente Legacoop Liguria

Seconda tappa a La Spezia ( sempre 11 giugno dalle 14.30 presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria).

Introduce:

Dott. Enrico Casarino – Alleanza delle Cooperative Liguria

Pier Luigi Brunori – Revisore e Responsabile Vigilanza Legacoop Nazionale – interverrà su “Agire la Legalità. Vigilanza e regolamentazione del mondo cooperativo”

Prof. Alberto Vannucci su “Il costo invisibile della corruzione”

Modera: Anna Vivaldi – Confcooperative La Spezia

Mercoledì 12 giugno le altre due tappe.

Al mattino a Imperia presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria ( Sala Multimediale ore 9,30 )

Introduce: Giovanni Novello Alleanza delle Cooperative Liguria

Rag. Alberto Bianco – Revisore – con l’intervento su “Agire la Legalità. Vigilanza e regolamentazione del mondo cooperativo”

Dott. Claudio Ferrari – Ispettorato Territoriale Imperia su “Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”

Modera: Simone Gaggino Direttore Confcooperative Savona e Imperia

Al pomeriggio a Savona in via dei Mille 4 presso Centro Città dei Papi ( Sala Cappa ore 14,30).

Introduce: Riccardo Viaggi – Alleanza delle Cooperative Liguria

Rag. Alberto Bianco – Revisore della Vigilanza per Confcooperative Liguria – interverrà su “Agire la Legalità. Vigilanza e regolamentazione del mondo cooperativo”

Rag. Danilo Gonella – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona – spiegherà “Il ruolo del professionista per la costituzione e gestione di una cooperative”

Modera: Anna Loscalzo Vice Presidente Legacoop LiguriaUlteriori informazioni su www.responsabilitasociale.coop