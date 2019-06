Prosegue sui campi del Tennis Club Ventimiglia il torneo FIT di singolare maschile iniziato con una buona partecipazione il 7 giugno con il G.A. Pino Zangari e i primi 18 giocatori con il tabellone lim. 4.4. Continua ora con il tabellone lim. 4.1 (13 iscritti), teste di serie: Luca Belvedere, Lorenzo Scrobogna, Matteo Natale, Andrea Lorenzi. Le fasi conclusive sono previste per lunedì 17 giugno. Nel pomeriggio di sabato 15 giugno è in programma il saggio finale della Scuola Tennis con lo “staff” del M° Massimo Botrini, Maria Moraschi e Alessio Boldrini. Per contatti e ulteriori ragguagli tel.(0184)355224.

E. R.