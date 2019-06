Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il sindaco del Comune di Sanremo, Alberto Biancheri, alla luce dei risultati delle analisi effettuata dall’Arpal, ha revocato il divieto disposto con ordinanza numero 50 di Reg. Ord. del 3 giugno per i punti: “Imperatrice”; “Corso Trento Trieste”; “Lungomare delle Nazioni”; “San Martino”; con conseguente ripristino della balneazione.

