A Sanremo la scuola dell’infanzia Villa Vigo rappresenta un’eccellenza nell’ambito dei servizi dedicati alla prima infanzia e accoglie quotidianamente 103 bambini compresi tra i 3 e i 6 anni offrendo loro ambienti curati, ricreativi, educativi e formativi. Purtroppo il Provveditorato di Imperia ha preso la decisione di eliminare una delle 5 sezioni, senza tenere conto che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenteranno Villa Vigo più di 90 bambini e 8 portatori di handicap con sostegno individuale e, con il taglio di una sezione, si formerebbero classi di 25 bambini con 2 portatori di handicap, quando la normativa prevede

classi di massimo 20 alunni in presenza di una situazione di handicap

(art.5, comma2 del DPR 81/09).

“Noi pensiamo che sia fondamentale garantire ai bambini una continuità educativa con le stesse persone che li accolgono ogni giorno – dice Serena Pastore, rappresentante dei genitori della sezione B della scuola dell’infanzia Villa Vigo – Chiudere una sezione implicherebbe, per alcuni di essi, perdere le insegnanti e parte dei compagni. In seguito alla decisione del Provveditorato noi rappresentanti dei genitori abbiamo lanciato una petizione, che allego, per sollecitare il ripristino della quinta sezione”.