Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo informa che, dalle 8 alle 18 del 12 giugno, in Strada Tre Ponti vige il divieto di transito a tutti i veicoli per lavori di realizzazione del marciapiede sul muro di nuova costruzione all’altezza della spiaggia libera Tre Ponti Beach. Inoltre, dalle ore 8 del 12 giugno sino a fine lavori, in via Padre Semeria senso unico alternato nei tratti segnalati per lavori di eliminazione radici e conseguente ripristino del manto stradale.

