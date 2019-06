A Pontedassio la parrocchia di Santa Margherita ha ricevuto la visita di alcuni ladri che hanno portato via del cibo, custodito in un armadio nelle Opere parrocchiali e hanno anche compiuto atti vandalici. “I ladri hanno rovesciato bottiglie di bibite per terra, macchiando muri e pavimento e vandalizzando il locale. Sono profondamente deluso e amareggiato” scrive il parroco, don Matteo Boschetti, su Facebook, come riporta Enrico Ferrari su “La Stampa”.

