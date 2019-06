Serie A Banca d’Alba-Moscone – Seconda ritorno

In attesa degli ultimi due recuperi, in programma martedì 11 giugno ad Alba e a San Benedetto Belbo, la classifica della Serie A Banca d’Alba-Moscone sta diventando più attendibile.

Dopo la seconda giornata di ritorno è sempre in testa l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che si aggiudica 11-0 il match con la Olio Roi Imperiese, in seguito al forfait medico dato dalla società ligure per l’infortunio occorso al capitano Enrico Parussa. Sale al secondo posto, a sola una lunghezza dalla formazione di Spigno Monferrato, la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto, dopo la vittoria per 6-11 a San Benedetto Belbo con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto.

La Torfit Langhe e Roero Canalese aggancia in terza posizione l’Araldica Castagnole Lanze: la quadretta di Bruno Campagno, al Mermet di Alba, s’impone 11-7 con la quadretta di Massimo Vacchetto. Infine, sale al quinto posto, l’ultimo disponibile per entrare nei play off, l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola, che batte 11-7 la Robino Trattori Santo Stefano Belbo di Gilberto Torino. Turno di riposo per la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero.

La classifica: Araldica Pro Spigno 8, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 7, Araldica Castagnole Lanze e Torfit Langhe e Roero Canalese 6, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 5, Robino Trattori Santo Stefano Belbo e Olio Roi Imperiese 4, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese e Tealdo Scotta Alta Langa 1.

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11-7

Araldica Pro Spigno-Olio Roi Imperiese 11-0 forfait medico

Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze 11-7

Tealdo Scotta Alta Langa-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 6-11

Riposa: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Recupero ottava giornata

Martedì 11 giugno ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Martedì 11 giugno ore 21

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Serie B – Decima giornata

Nel campionato cadetto, a Madonna del Pasco, prima sconfitta stagionale per la capolista Taggese di Daniel Giordano, battuta 11-5 dalla Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto. Rallenta anche la Morando Neivese di Fabio Gatti, sconfitta per 8-11 dall’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, che aggancia così, in terza posizione, la Vini Capetta Don Dagnino e la Serramenti Bono Centro Incontri. La quadretta di Andora, capitanata da Daniele Grasso, supera 11-8 la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino, mentre i cuneesi di Stefano Brignone s’impongono 7-11 a San Rocco di Bernezzo con la Speb di Andrea Daziano. Secondo successo stagionale per la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, che vince 2-11 a Dogliani con la Virtus Langhe di Francesco Isaia. Turno di riposo per la Benese di Paolo Sanino.

Intanto, si è giocato l’ultimo recupero con la vittoria per 3-11 della Bcc Pianfei Pro Paschese in casa dell’Acqua S.Bernardo San Biagio. Serie B in campo lunedì 10 e martedì 11 giugno con un nuovo turno infrasettimanale che andrà a chiudere il girone d’andata.

La classifica: Taggese 8, Morando Neivese 7, Acqua S.Bernardo San Biagio, Vini Capetta Don Dagnino e Serramenti Bono Centro Incontri 6, Bcc Pianfei Pro Paschese e Osella Surrauto Monticellese 5, Speb 4, Srt Progetti Ceva 2, Virtus Langhe 1, Benese 0.

Speb-Serramenti Bono Centro Incontri 7-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Taggese 11-5

Vini Capetta Don Dagnino-Osella Surrauto Monticellese 11-8

Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio 8-11

Virtus Langhe-Srt Progetti Ceva 2-11

Riposa: Benese

Recupero settima giornata

Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese 3-11

Undicesima giornata (ultima d’andata)

Lunedì 10 giugno ore 21

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino

a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Morando Neivese

Martedì 11 giugno ore 21

a Dolcedo: Taggese-Speb

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Benese

Riposa: Virtus Langhe

Pallapugno: il punto su Serie C1, C2 e Femminile

Serie C1 – Ottava giornata

Sommariva Bormidese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 0-11 forfait medico

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese 11-6

Lunedì 10 giugno ore 21

a Ricca: Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Monastero Dronero

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Ultreia et Suseia

a Bubbio: Bubbio-Polisportiva Pieve di Teco

Serie C2 Girone A – Ottava giornata

Valle Bormida-Castellettese 11-6

Araldica Castagnole Lanze-Castino 11-2

Virtus Langhe-Alta Langa 11-6

Ricca-Gottasecca 7-11

Neivese-Pro Spigno posticipata per esami scolastici a lunedì 17 giugno ore 21

Serie C2 Girone B – Ottava giornata

Peveragno-Centro Incontri 11-5

San Leonardo-Caraglio 11-0 forfait medico

Tavole-Taggese 8-11

San Biagio-Spec 11-3

Riposa: Don Dagnino

Femminile – Terza giornata

Amici Castello-Gymnasium Albese A 9-5

Gymnasium Albese B-Subalcuneo 9-4

Murialdo-San Leonardo 2-9

Riposa: Canalese

Quarta giornata

Lunedì 10 giugno ore 21

ad Alba: Gymnasium Albese A-Canalese

Martedì 11 giugno ore 20

a Imperia: San Leonardo-Amici Castello

Martedì 11 giugno ore 20.30

a Cuneo: Subalcuneo-Murialdo

Riposa: Gymnasium Albese B

Pallapugno: i risultati di domenica 9 giugno dei campionati giovanili

Juniores Girone A – Prima ritorno

Neivese A-Neivese B 9-3

Juniores Girone B – Quinta giornata

Gottasecca-Bormidese 9-4

Spes-Don Dagnino 6-9

Pieve di Teco-Imperiese 9-5

Allievi Girone A – Settima giornata

Alta Langa B-Canalese 0-8

Augusto Manzo-Murialdo 8-2

Allievi Girone B – Settima giornata

Merlese-Don Dagnino 8-1

Esordienti Girone A – Settima giornata

Peveragno A-Murialdo A 3-7

Pulcini Girone B – Settima giornata

Pieve di Teco-San Leonardo 4-7

Promozionali Girone C – Prima giornata a Madonna del Pasco

Pro Paschese A-Subalcuneo B 5-0

Pro Paschese B-Subalcuneo A 2-5

Pro Paschese A-Pro Paschese B 5-3

Subalcuneo A-Subalcuneo B 5-0

Pro Paschese B-Subalcuneo B 5-0

Pro Paschese A-Subalcuneo A 5-3

Promozionali Girone H – Seconda giornata a Monastero Bormida

Valle Bormida-Castino 5-1

Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 5-1

Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 4-5

Castino-Ultreia et Suseia 0-5

Valle Bormida-Ultreia et Suseia 5-4

Araldica Castagnole Lanze-Castino 5-3