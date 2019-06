Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia hanno denunciato un giovane di 20 anni, originario della Moldavia, per porto abusivo di armi, procedendo all’immediato sequestro.

L’equipaggio della Squadra Volante, notando tre ragazzi che si aggiravano tra le imbarcazioni lungo il molo di Oneglia, ha deciso di soffermarsi per un controllo.

Alla domanda degli agenti su cosa stessero facendo, i ragazzi non hanno dato risposta ed uno dei tre si è mostrato particolarmente insofferente alla presenza dei poliziotti. All’esito degli accertamenti, due dei tre ragazzi, pur molto giovani, sono risultati avere già diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il terzo, incensurato, ha avuto un atteggiamento particolarmente agitato ed il suo nervosismo è aumentato ed è diventato palese alla richiesta degli operatori riguardo al contenuto del borsello che portava con sé. Gli operatori hanno così deciso di procedere ad una perquisizione dello stesso, rinvenendo un coltello a serramanico con lama di circa 14 centimetri. Non sapendo il ragazzo giustificare il possesso dell’arma, gli agenti hanno sequestrato il coltello ed hanno denunciato il giovane per porto ingiustificato.

