Nella settimana appena trascorsa si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 6 Giugno si è svolto il Campionato Europeo dei Casinò, una 18 buche louisiana medal a coppie e Sabato 8 Giugno, con la partecipazione di 124 giocatori si è tenuta la Rolex Golf 2019, una 18 buche medal per la prima categoria e per la seconda categoria e una 18 buche stableford per la terza categoria.

ROLEX GOLF 2019

Sabato 8 Giugno 2019 – 18 buche medal 1^ e 2^ cat. – stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 70

1° Netto Roberto Grammatica 69

2° Netto Tommaso Giancaterino 69

3° Netto Roberto Isaia 70

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Giovanni Riffero 67

2° Netto Maurizio Del Torto 68

3° Netto Elena De Col 68

3ª Categoria 21/36

1° Netto Matteo Cibien 38

2° Netto Valeria Corbetta 37

3° Netto Michele Genovese 37

Premi Speciali

1° Signore Laura Bianco 36

1° Juniores Tommaso Corsaro 34

1° Seniores Elvio Baudino 36

1° Netto cat. unica Ospiti Michele Scofferi 39

Driving Contest 1^ cat. Soci Edoardo Bisetti

Driving Contest 2^ cat. Soci Maurizio Del Torto

Driving Contest 3^ cat. Soci Matteo Cibien

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Sabato 15 Giugno si terrà il Trofeo Biscottificio Grondona, una 18 buche quattro palle stableford e Domenica 16 Giugno si giocherà la terza prova dell’All Inclusive 2019, Interclub Sanremo – Castellaro, una 18 buche stableford tre categorie.