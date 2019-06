Un incidente mortale é avvenuto questa sera sull’Aurelia tra Ospedaletti e Bordighera in un tratto di strada tristemente noto per incidenti di questa gravità. Vittima uno scooterista che viaggiava assieme ad una fonna. Secondo una prima ricostruzione lo scooter forse in fase di sorpasso ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un auto che sopraggiungeva da direzione opposta. Dettagli in seguito.

Correlati