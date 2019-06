Un 36enne rumeno è morto nel tardo pomeriggio a Bordighera in un incidente stradale quando lo scooter su cui viaggiava con la moglie si è scontrato con un’auto sull’Aurelia nei pressi del Giunchetto. La moglie dell’uomo è rimasta illesa. Pare che il conducente dello scooter stesse viaggiando verso Bordighera quando in una curva è finito contro una Renault Koleos condotta da una donna che viaggiava in senso contrario.

Correlati