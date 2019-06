Era sul bordo della banchina ed era impegnata a scattare una foto la turista straniera urtata da un treno oggi nella stazione di Manarola (La Spezia). E’ questa la dinamica dell’incidente secondo il macchinista che stava conducendo il treno regionale. La donna, ferita in modo non grave, era di spalle rispetto ai binari sulla banchina della stazione e non si è accorta subito dell’arrivo del treno perché stava scattando una foto. Il macchinista ha detto di aver rallentato il treno e di aver suonato più volte per avvertire del suo arrivo.

