Un motociclista è morto stamani intorno alle 8 in un incidente sulla rampa di accesso all’autostrada A12 Genova-Sestri Levante a Genova Est. Stava percorrendo lo svincolo di uscita quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, morendo sul colpo.

