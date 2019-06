L’incontro di Lunedi 3 Giugno 2019 a Bordighera “TurismoComprensoriale nel Ponente: Obiettivi e Iniziative Pratiche” ha attratto un pubblico numeroso, che ha riempito la sala grandedel Cinema Zeni. Molti amministratori tra cui il Vice-Sindaco di Bordighera e il Vice-Sindaco di Vallecrosia, assessori e consiglieri di Bordighera, Ventimiglia, Camporosso, e Pigna. Molti anche gli operatori commerciali e turistici, il Presidentedi Confcommercio, albergatori e rappresentanti di Federalberghi.

Fulvio Gazzola, neo-rieletto Sindaco di Dolceacqua, hapresentato il Consorzio InRiviera che riunisce i 18 comunidell’estremo ponente ligure da Ospedaletti a Olivetta San Michele. Il Sindaco Gazzola ha detto di aver sempreprivilegiato “il fare promozione turistica piuttosto chemarciapiedi”, ed ha condiviso la sua esperienza nel creareopportunita’ di promozione e fare rete. L’Associazione delleBandiere Arancioni, nata a Dolceacqua nel 2002, oggi conta241 borghi membri in tutta Italia, con ottime ricadute sullosviluppo dei territori coinvolti. Dolceacqua nel 2017 e 2018 e’ stata inserita tra le “100 Mete d’Italia” proprio a riconoscimento delle scelte di valorizzazione turistica del territorio che portano a miglioramento concreto della qualita’ della vita dei cittadini. Il Consorzio InRiviera ha iniziato da poco a costruire una rete operativa e programmi comuni; due successi recenti sono l’accordo con l’Azienda Turistica Locale del Cuneese per la promozione congiunta delle Alpi e del Mare, e l’organizzazione condivisa da Dolceacqua e Bordighera della Mostra “Claude Monet – Ritorno in Riviera”.

Roberta Guglielmi, neo-rieletta Sindaco di Vallebona, ha presentato la Community Arco del Benessere di cui Vallebonae’ capofila. La Commmunity, che include oltre ai 18 Comunidel Consorzio il borgo francese di Saorge, e’ nata pervalorizzare la combinazione di clima e ricchezze del territorioattraverso la promozione di programmi legati alla salute, allaprevenzione, e soprattutto allo sport. Dagli sport dellatradizione locale, quali la palla a pugno, alle nuove realtàcome il “paddle”.

Gli interventi del pubblico, tra cui quelli di Giacomo Pallanca, Andrea Bosio, e Piero Sattanino, hanno unanimementeincoraggiato piu’ promozione turistica della nostra zona. Romolo Giordano ha chiesto che lo sforzo comprensorialevenga accelerato e diretto ad obiettivi ben precisi. L’avv.Guido Felici ha raccomandato che il Consorzio InRiviera sidoti di una figura di professionista del marketing che prenda in mano la comunicazione e promozione del territorio. Mara Lorenzi ha suggerito che uno dei compiti iniziali del professionista sia assistere il Consorzio nella formulazione di un’identita’ dell’estremo ponente ligure riconoscibile espendibile sul mercato internazionale.

C’era tra il pubblico Simone Bertolucci, il nuovo Assessore al Turismo di Ventimiglia, che e’ comune capofila per ilConsorzio InRiviera. Molto generosamente l’Assessore ha promesso di tenere in considerazione tutte le proposteascoltate, e di ritornare nell’autunno ad uno dei Lunedi del Movimento Civico per riferire sui progressi del Consorzio.