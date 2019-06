In tribunale a Imperia un 40enne cittadino turco, M. A., è stato condannato a 3 anni di carcere con l’accusa di aver picchiato e minacciato per almeno due anni la compagna con cui aveva avuto un figlio. L’uomo è stato condannato per i reati di maltrattamento in famiglia ed inosservanza degli obblighi familiari e dovrà anche pagare un risarcimento di 20 mila euro alla donna, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

