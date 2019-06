In occasione del 93° compleanno della Regina Elisabetta II, il creatore, compositore e pittore tedesco Heiko Saxo-Heiko The Cry presenta a Seborga l’opera d’arte realista Elizabeth Rolling.

Dopo l’opera d’arte “Queen Elizabeth profumo” (dipinto di notevole dimensioni) mostrato al pubblico con un volo in elicottero da Monaco a Beaulieu-sur-mer.

Il cittadino onorario del comune di Seborga Heiko Saxo presenta sabato 8 giugno dalle ore 11.00 fino alle ore 13.00 in occasione dei festeggiamenti del 93 ° compleanno della Regina di Inghilterra Elisabetta II in Piazza Martiri Patrioti la rara Cadillac Eldorado Siviglia dipinta in 3D acrilici e 24k oro presso lo St. Louis Car Museum (Illinois).

L’opera d’arte ha percorso un lungo viaggio dall’Illinois St Louis a Los Angeles Beverly Hills, a Las Vegas, ha attraversato i Paesi Bassi, il Principato di Monaco per giungere in tempo a Seborga per gli auguri di buon compleanno alla Regina Elisabetta.

Da sapere che la regina Elisabetta è nata il 21 aprile del 1926 ma il suo compleanno verrà festeggiato il secondo sabato di giugno (l’8 di giugno) l’usanza del doppio compleanno risale ai tempi di re Giorgio II, nel XVIII secolo. Il monarca decise di spostare il giorno del suo compleanno per poterlo festeggiare in un periodo in cui il clima inglese fosse più mite e consentisse di svolgere senza intoppi la parata militare con cui intendeva celebrare l’avvenimento. Fu stabilita come data il secondo sabato di giugno, che dal 1748 è diventato ufficialmente il giorno designato per rendere onore al compleanno del regnante in carica; rispettando l’antica tradizione, Elisabetta II, da quando è diventata regina, festeggia così il compleanno ogni secondo sabato di giugno.

Felice compleanno Regina Elisabetta.