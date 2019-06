A Sanremo sono terminati i lavori di riparazione del collettore fognario principale nel quale si era aperta una falla nella curvatura all’altezza della Capitaneria di Porto. Oggi l’Arpal svolgerà le analisi in mare per verificare se esiste ancora un inquinamento da colibatteri provocato dallo sversamento di liquami tra domenica e ieri. I risultati si dovranno conoscere entro 24 o 48 ore. In caso positivo già tra domani e domenica si potrà tornare a fare il bagno tra la spiaggia di San Martino e il Lido Imperatrice, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

