Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si ricorda che venerdì 14 Giugno dalle ore 18.00, presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo si svolgerà una attività di promozione del Rugby ”Provaci con un amico”, un’occasione per accompagnare un amico che gioca a Rugby e conoscere da vicino questo sport.

Gli accompagnatori erano alcuni dei tecnici del Sanremo Rugby, Claudio Motosso, Alice Mori e Michelle Scibelli. In totale circa 80 bambini e bambine hanno preso parte all’attività.

Il Sanremo Rugby continua la sua intensa attività di collaborazione nelle scuole del territorio, giovedì 6 Giugno due scuole primarie, nello specifico la primaria di Verezzo e la Scuola Montessori di Sanremo sono stati accompagnati al Campo di Pian di Poma per una conoscenza della disciplina del Rugby e per svolgere attività motoria all’aria aperta.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Gli accompagnatori erano alcuni dei tecnici del Sanremo Rugby, Claudio Motosso, Alice Mori e Michelle Scibelli. In totale circa 80 bambini e bambine hanno preso parte all’attività