Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Silvana Ormea (“Sanremo al Centro”) che si occuperà di patrimonio, personale e cultura, e Lucia Artusi (“Sanremo Attiva”), a cui sono state affidate le deleghe ad ambiente, floricoltura e finanziamenti europei, sono le grandi novità della giunta del sindaco Biancheri a Sanremo. Ormea, 56 anni, è assistente amministrativa della Struttura complessa farmaceutica ospedaliera dell’Asl 1, dove lavora da 39 anni. Lucia Artusi, 37 anni, avvocato, presidente di “Sanremo Sostenibile”, è la più giovane della nuova amministrazione, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)