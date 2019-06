Più di cento appuntamenti tra live, dj set e intrattenimento per famiglie. Ogni sera una proposta, per settantatré giorni di spettacoli sempre diversi a bordo piscina.

Con l’estate 2019, ritorna Folies Royal, la programmazione artistica esclusiva del Royal Hotel di Sanremo, straordinaria eccellenza della Riviera turistica: un calendario incalzante di eventi andrà a svilupparsi da venerdì 21 giugno a domenica 1 settembre, nell’incantevole location 5 stelle.

Lo spazio è ancora una volta quello del Ristorante Corallina, punta di diamante dell’albergo, con la sua piscina di acqua di mare firmata dal designer Giò Ponti: sullo sfondo di un tramonto, circondati da un parco lussureggiante, chiunque voglia regalarsi un aperitivo informale come un’elegante cena, troverà nella proposta Folies Royal un momento di intrattenimento di classe e una serata indimenticabile.

Anno dopo anno, il Royal Hotel non smette di confermarsi realtà attenta ai suoi ospiti quanto aperta alla città: ogni serata, dal lunedì alla domenica, il Corallina ospiterà esibizioni musicali e dj set, rivolti al pubblico dell’hotel come a quello esterno.

Uno sguardo speciale, così come consuetudine, sarà dedicato anche alle famiglie, con proposte attuali riservate ai più piccoli: in prima serata, ogni martedì e giovedì, i laboratori di baby cooking curati da LabMI di Roberta Esposito, esperienza di grande successo confermata anche per il 2019; tutti i mercoledì e le domeniche, i magic show di Salvatore Stella, tra magia, giocoleria e improvvisazione.

Cooperativa CMC firma la direzione artistica per l’ottavo anno consecutivo, in perfetta sintonia con lo staff del Royal Hotel, che si avvale della professionalità di Marco Sarlo – management consultant – e dell’impegno imprenditoriale della proprietà, rappresentata dall’Ing. Edoardo Varese, presidente ed amministratore delegato della società.

Si conferma che anche quest’anno ai possessori della Royal Gold Card verrà riconosciuto uno sconto speciale del 20% sui servizi bar, ristoranti, piscina e wellness (escluso i trattamenti).

Per maggiori informazioni sull’uso della tessera, si prega di prendere contatto con il Front Desk all’indirizzo email reception@royalhotelsanremo.com o al nr. 0184 5391.

Le Proposte artistiche Folies Royal 2019

DJ & MUSIC TIME – Dal lunedì alla domenica

Le realtà artistiche protagoniste per l’estate in arrivo, tra alcune conferme e interessanti nuove proposte, andranno a comporre una programmazione sempre varia che toccherà diverse atmosfere e generi, nell’obiettivo di soddisfare le esigenze di un pubblico trasversale ed internazionale.

La settimana inizia ogni lunedì con il dj set di Dj Semex, giovane e talentuoso musicista apprezzato nei locali di tendenza della riviera; dal martedì alla domenica, spazio invece alla musica dal vivo.

Tante le novità di quest’anno: Davide Laura, stimato violinista di caratura internazionale, Francesco Giordano duo, formazione di esperti musicisti che spaziano dalla musica leggera alle raffinate melodie jazz, Elizabeth Lounge Project, una perfetta alchimia tra il violino elettrico di Elisabetta Bosio e la sorprendente effettistica ricreata dal sequencer programmato da Cosimo De Nola. E ancora Berben Band, quartetto che omaggia e rivista il grande cantautorato italiano, Beatrice Orrigo & Reddy Bobbio, un duo di grande classe che unisce la raffinatezza di un’interprete femminile alla professionalità di un musicista e compositore affermato, Doriano Ponziani, vera star delle Crociere Costa in tutto il mondo.

A seguire, una breve presentazione del cast artistico e del programma dettagliato serata per serata del 2019.

DJ TIME – Ogni lunedì

La settimana si apre con la serata dedicata al dj set, con la selezione musicale di Loris Semeria, per raffinate atmosfere lounge e chill out a bordo piscina.

MUSIC TIME – Dal martedì alla domenica

Beatrice & Serena

Il talento vocale di Beatrice Orrigo accompagnato dalla fisarmonica e dalle tastiere di Serena Lo Faro, si uniscono in questo duo di notevole fascino ed esperienza, per un elegante excursus nella musica leggera di vari decenni, proposto con grazia e tecnica impeccabile.

Um a zero trio

Bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana, con la voce e la presenza scenica di Valbilene Coutinho, brasiliana doc che proporrà l’ascolto di canzoni note e meno note portate al successo da grandi protagonisti come Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque de Hollanda, Mina, etc… Con lei, Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria.

Sonny & Dimi

Sonny Riviera e Andrea Di Michele, propongono un inedito viaggio musicale, che parte dagli anni ’50 e arriva ai grandi successi del momento, reinterpretato con voce, chitarra, l’utilizzo del loop e di raffinate percussioni elettroniche.

The Swing Jazz duo

Originale duo sax, voce e pianoforte, propone un repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing, sottofondo ideale di accompagnamento per una serata di classe.

Glue’s Avenue

Dinamica formazione composta da musicisti con diverse importanti esperienze alle spalle. Il chitarrista e cantate Lorenzo Spinozzi e il contrabbassista Roberto “Cespu” Bonazinga, si esibiranno in un vasto repertorio che spazierà dall’italian swing, al soul, alle hit internazionali con arrangiamenti originali e coinvolgenti.

Massimo Spinetti

Pianista estremamente versatile, è dotato di una notevole padronanza di un repertorio inesauribile che propone con una voce sempre intonatissima, accompagnandosi alle tastiere, spaziando tra evergreen e classici della canzone italiana e successi internazionali.

Suara acoustic trio

La vocalist Audiah Syarifah, giovane talento del format televisivo Amici, affiancata dalla chitarra di Simone Mazzone e dal basso di Lorenzo Lajolo, guida questo trio che propone, con grande eleganza e freschezza, cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti.

Elizabeth Lounge Project

Laureata in violino presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino, Elisabetta Bosio, presenta una perfetta alchimia tra il suo violino elettrico e la sorprendente effettistica ricreata dal sequencer programmato da Cosimo De Nola. Suoni antichi e moderni per brani famosi del repertorio pop italiano e internazionale, colonne sonore di film ed alcune tracce inedite. Professionalità e talento, bellezza ed eleganza…

Nina & Simone

Duo musicale composto dall’affascinante voce femminile di Nina Skjerpen e da Simone Medagliani (sax e tastiere), propone un repertorio di hit internazionali ed italiane, tra influenze lounge e atmosfere jazzate, attualizzate in chiave pop e coinvolgente.

Doriano Ponziani

Esperto musicista dalle svariate esperienze in Italia e all’estero, vanta nel proprio carnet esibizioni su navi crociera, prestigiosi hotel e ristoranti di lusso. Il repertorio, pertanto, è arricchito da queste multiformi opportunità e offre un ricco viaggio musicale nel panorama nazionale e internazionali a 360 gradi.

Fagnani Martini duo

Il talento raffinato della chitarrista e cantante Marisa Fagnani, accompagnata al piano dal maestro Gianni Martini, per una ricercata proposta di canzone d’autore e pop italiano ed internazionale. Durante una delle serate la calda voce di Marisa Fagnani sarà accompagnata dal contrabbassista Silvano Manco.

Francesco Giordano duo

Francesco Giordano, chitarra e voce, e Stefano Valentini, basso elettrico, formano una cover band di grande classe. Il duo nasce infatti dall’esperienza consolidata negli anni e propone musica di intrattenimento all’insegna delle sonorità jazz, per una serata all’insegna della musica di qualità, con escursioni nella musica leggera e swing ed omaggi alla canzone italiana.

Davide Laura

Sarà uno degli eventi più attesi. Apprezzatissimo violinista di origini sanremesi ma con esperienze importanti, in Italia e nel mondo (fino ad arrivare alla Scala di Milano), Davide Laura unisce una grande professionalità alla passione per l’esibizione in pubblico, che viene coinvolto in una serata dove le note raffinate del violino incontrano le melodie jazz e manouche. Laura usa sapientemente la loop station creando così un suono molto “completo” e di effetto….

Beatrice Orrigo & Reddy Bobbio

La femminile interpretazione di Beatrice Orrigo incontra le melodie di Reddy Bobbio, storico compositore, pianista e direttore d’orchestra. Una serata dalle melodie calde ed avvolgenti, con due professionisti di esperienza che regalano un’atmosfera unica.

Berben Band

Un vero viaggio nel mondo del cantautorato italiano per una serata all’insegna della buona musica live e della spensieratezza. La Berben Band è formata da Massimo Rebaudo (voce chitarra), Mauro Crespi (chitarra cori), Roberto Anando Bricchi (basso) e Riccardo Rebaudo batteria).

Ambaradan

Un repertorio frizzante all’insegna del ritmo, che spazia dalle hit italiane ai successi internazionali per due ore di pura energia. Al basso e percussioni Swami Nirav, alla batteria Andrea Di Michele, voce e chitarra Sonny Riviera.

BABY SHOW – Ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica, in prima serata

Il Royal Hotel conferma la sua attenzione alle famiglie, con una proposta innovativa di spettacoli dedicati ai bambini, attuali e coinvolgenti.

Le serate di intrattenimento musicale saranno infatti affiancate da quattro appuntamenti a settimana – del martedì, mercoledi, giovedì e della domenica – dedicati alla magia, giocoleria e a laboratori di cucina interattiva, che si svolgeranno nella zona Smile Club, adiacente al ristorante Corallina.

LAB MI. L’ARCHITETTO DEI BAMBINI di Roberta Esposito – Ogni martedì e giovedì

A partire dal 25 Giugno nelle sere di martedì e giovedì, dalle 19.00 alle 21.00 circa, ecco i laboratori di baby cucina di LabMi, divertenti avventure culinarie dedicate all’infanzia per “piccoli chef” dai 5 ai 10 anni.

Nato dalla mente e dall’esperienza di Roberta Esposito – architetto specializzato nella progettazione interna di asili, scuole e ludoteche e nella realizzazione di specifici progetti rivolti ai bambini – LabMi si sviluppa in due proposte, con l’intento di promuovere la creatività e la cultura con un’offerta ludico educativa inedita, dedicata alle nuove generazioni:

-“Pizza Chef” – Dai curiosi aneddoti sulla pizza a divertenti opportunità per cimentarsi nel ruolo di baby pizzaioli.

-“Creative Chef” – Un momento per sensibilizzare i più piccoli all’importanza di evitare gli sprechi e guidarli alla preparazioni di divertenti tramezzini.

TEATRO DEI MILLE COLORI di Salvatore Stella – Ogni mercoledì e domenica

A partire dal 26 Giugno ogni mercoledì e domenica, dalle 19.30 alle 22.00 circa, ritornano i poliedrici show del Teatro dei mille colori, a cura di Salvatore Stella.

Alla luce della sua lunga e variegata carriera – che spazia dal cabaret alla magia, dal teatro ragazzi alla giocoleria – l’artista sanremese si esibisce con grande esperienza in una selezione di numeri e sketch ogni volta diversi, che conquistano il giovane pubblico ospite dell’hotel così come quello esterno che sceglierà il ristorante Corallina per la propria serata.

Il Calendario Folies Royal 2019

GIUGNO 2019

Data

Evento

Musicisti/Attività

V 21

Music Time

Beatrice & Serena

S 22

Music Time

Nina & Simone

D 23

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Glue’s Avenue

L 24

Dj Time

Dj Semex

MA 25

Baby Show

LabMi

Music Time

Um a zero trio

ME 26

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

G 27

Baby Show

LabMi

Music Time

Fagnani Martini duo

V 28

Music Time

Francesco Giordano duo

S 29

Music Time

Beatrice Orrigo & Reddy Bobbio

D 30

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

LUGLIO 2019

Data

Evento

Musicisti/Attività

L 1

Dj Time

Dj Semex

MA 2

Baby Show

LabMi

Music Time

Beatrice & Serena

ME 3

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

G 4

Baby Show

LabMi

Music Time

Nina & Simone

V 5

Music Time

Francesco Giordano duo

S 6

Music Time

Um a zero trio

D 7

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

L 8

Dj Time

Dj Semex

MA 9

Baby Show

LabMi

Music Time

Beatrice & Serena

ME 10

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

G 11

Baby Show

LabMi

Music Time

Glue’s Avenue

V 12

Music Time

Sonny & Dimi

S 13

Music Time

Davide Laura

D 14

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Um a zero trio

L 15

Dj Time

Dj Semex

MA 16

Baby Show

LabMi

Music Time

Beatrice & Serena

ME 17

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

G 18

Baby Show

LabMi

Music Time

The swing jazz duo

V 19

Music Time

Nina & Simone

S 20

Music Time

Elizabeth Lounge Project

D 21

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Um a zero trio

L 22

Dj Time

Dj Semex

MA 23

Baby Show

LabMi

Music Time

Glue’s Avenue

ME 24

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

G 25

Baby Show

LabMi

Music Time

Francesco Giordano duo

V 26

Music Time

Nina & Simone

S 27

Music Time

Marisa Fagnani & Silvano Manco

D 28

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

The swing jazz duo

L 29

Dj Time

Dj Semex

MA 30

Baby Show

LabMi

Music Time

Beatrice & Serena

ME 31

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Doriano Ponziani

AGOSTO 2019

Data

Evento

Musicisti/Attività

G 1

Baby Show

LabMi

Music Time

Francesco Giordano duo

V 2

Music Time

Nina & Simone

S 3

Music Time

Elizabeth Lounge Project

D 4

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Glue’s Avenue

L 5

Dj Time

Dj Semex

MA 6

Baby Show

LabMi

Music Time

Beatrice & Serena

ME 7

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Massimo Spinetti

G 8

Baby Show

LabMi

Music Time

Francesco Giordano duo

V 9

Music Time

The swing Jazz duo

S 10

Music Time

Suara acoustic trio

D 11

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Um a zero trio

L 12

Dj Time

Dj Semex

MA 13

Baby Show

LabMi

Music Time

Beatrice & Serena

ME 14

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Suara acoustic trio

G 15

Baby Show

LabMi

Music Time

Ambaradan acoustic version

V 16

Music Time

Um a zero trio

S 17

Music Time

Suara acoustic trio

D 18

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

The swing Jazz duo

L 19

Dj Time

Dj Semex

MA 20

Baby Show

LabMi

Music Time

Francesco Giordano duo

ME 21

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Massimo Spinetti

G 22

Baby Show

LabMi

Music Time

Nina & Simone

V 23

Music Time

Suara acoustic trio

S 24

Music Time

The swing Jazz duo

D 25

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Glue’s Avenue

L 26

Dj Time

Dj Semex

MA 27

Baby Show

LabMi

Music Time

Berben Band

ME 28

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Massimo Spinetti

G 29

Baby Show

LabMi

Music Time

Sonny & Dimi

V 30

Music Time

Suara acoustic trio

S 31

Music Time

Beatrice Orrigo & Reddy Bobbio

SETTEMBRE 2019

Data

Evento

Musicisti/Attività

D 1

Baby Show

Teatro dei mille colori

Music Time

Glue’s Avenue